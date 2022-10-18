أخبار التكنولوجيا| طليق كيم كارداشيان يشتري تطبيق Parler المؤيد لترامب.. و3 أخطاء خطيرة تدمر بطارية هاتفك الذكي

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تستعد لإطلاق هاتف + Realme 10 Pro خلال الفترة المقبلة، حيث سينطلق الهاتف مع عدد من المواصفات المتميزة بالإضافة إلى تحسينات كبيرة وتغييرات جذرية مقارنة بسابقه Realme 9 Pro .



وافق مغني الراب المثير للجدل كاني ويست، وطليق الممثلة وعارضة الأزياء كيم كارداشيان، على شراء تطبيق Parler ، المثير للجدل والذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في حشد أنصاره ضد نتيجة انتخابات 2020، مما أدى إلى وقوع شغب كبير نتج عنه اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.



كشفت تسريبات جديدة لمحة عن التصميم الذي ستأتي به هواتف Galaxy S23 الرائدة، والتي ستطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية بداية العام المقبل 2023 ، حيث قد تتشابه الهواتف مع سابقتها هواتف Galaxy S22 التي تم إطلاقها بداية العام الحاليز



مع استخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة، يرتكب أغلبنا الكثير من الأخطاء عند شحن الهواتف الأمر الذي يؤثر على أدائها وأداء البطارية خاصة، مما يعمل على قصر عمر البطارية، وبالتالي يفاجئ المستخدم بأن هاتفه قد تأثر أدائه في خلال عام ونصف أو عامين فقط.



صرحت الدكتورة سمحاء البلتاجي، أستاذة علوم الحاسب وعميدة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة نيو جيزة أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي هما نافذتا العالم للمستقبل.

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف جديد من فئة M المخصصة للفئة الشبابية والمتوسطة، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Galaxy M54 ، وسيضم عددا من المواصفات المتميزة للغاية، مع سعر مناسب.