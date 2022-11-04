عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالخطوات| رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية

صدى البلد

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال الدخول على موقع دعم مصر وتحديث رقم المحمول في بطاقة التموين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

رابط موقع دعم مصر 

وفي خطوات بسيطة يستعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات تحديث رقم المحمول في البطاقة التموينية عن طريق الإنترنت من خلال رابط موقع دعم مصر.

- الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول في بطاقة التموين اضغط هنا.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل رقم التليفون المحمول.

رابط موقع دعم مصر

- ادخل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

- بعد كتابة رقم البطاقة سيظهر اسم رب الأسرة وأيقونة يتم كتابة رقم التليفون بها ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول.

- ستظهر رسالة بقبول رقم المحمول وفي خانة عدم القبول ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث.

توفير 72% من الدقيق الفاخر لأصحاب المخابز السياحية

أعلنت وزارة التموين بتوفير 72% من الدقيق الفاخر لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات، ويلتزم "المخبز السياحي بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن".

وشددت وزارة التموين على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 50 قرشا، و60 جراما بـ 75 قرشا، والخبز السياحي وزن 80 جراما بجنيه واحد.

وسيتم توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز السياحي والفينو لهذه المخابز، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين والتجارة الداخلية التابعة في جميع المحافظات ليتم البدء في هذه المرحلة، بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، والمنوفية، والإسكندرية" تمهيداً لتعميم ذلك على كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وشددت وزارة التموين على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 50 قرشا، و60 جراما بـ 75 قرشا، والخبز السياحي وزن 80 جراما بجنيه واحد.

موقع دعم مصر وزارة التموين التموين أصحاب المخابز مديريات التموين تحديث بيانات رقم محمول رابط موقع دعم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتر بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

غاز الضحك ينتشر بالمغرب والسلطات تلاحقه.. ما القصة؟

يقارب الـ25 جنيها.. تعرف على سعر الدولار في تعاملات اليوم

إجلاء الآلاف من منازلهم في أستراليا بعد تحذيرات من فيضانات عارمة

الأوقاف تحدد خطبة الجمعة اليوم عن السلام وتفتتح 22 مسجدا

بالخطوات| رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

الشفق الوردي .. سر تغيير لون السماء للون البنفسجي

في عيد ميلاده .. ماذا قدم محمد حماقي قبل نجاح ألبوم خلينا نعيش؟

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ