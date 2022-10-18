عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لعلاج النسيان وقضاء الحاجة عليك بقراءة هذه السورة.. الإفتاء تكشف عنها

صدى البلد

النسيان آفة يعاني منها كل البشر ، والنسيان أحيانا يكون مفيدا، وأحيانا يكون مضرا ومؤلما، خاصة إذا ترتب عليه نتائج سلبية في الحياة بشكل عام.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية  خلال رده على سؤال “ أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان ”عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع الفيسبوك أن أفضل سورة لعلاج النسيان هي سورة يس لأن يس لما قرأت له .

وأضاف أن فضل سورة يس عظيم فيها قضاء الحوائج وصلاح الأحوال وكلما أكثر الإنسان من قراءتها كلما فتحت له الأبواب فعلى كل مسلم قرأة سورة يس لكل حاجة تعل له ولكل مطلب تريده فهي تحوي الكثير من الأسرار والبركة.

دعاء قبل دخول الامتحان.. يساعدك على التركيز وتجنب النسيان

ما علاج الوسواس القهري؟.. دار الإفتاء تجيب

سورة من القرآن تزيد الرزق

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- إن من يداوم على قراءة سورة الواقعة ينعم عليه الله ويرزقه ولا يكون فقيرًا أبدًا، مستندًا بقوله - صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصب بفاقة أبدًا».

وأفاد «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل صحيح ما ورد من أن قراءة سورة الواقعة تقي من الفقر؟»، أن هذا صحيح وهو من فضل هذه السورة العظيمة، مشيرًا: كما ورد في فضل سورة البقرة أنها تقي من الحسد والشياطين؛ فالقرآن الكريم فيه أسرار وفضائل كثيرة  تحصل لقارئه.

وأبان أمين الفتوى أن  القرآن الكريم هو كون الله المستور وهو مرادف  للكون المنظور ولا تعارض بينهما، وكما ورد عن العلماء  في فضل القرآن الكريم قولهم: " خذوا من القرآن ما شاءت لما شائم" فمن يريد الرزق فسيجد ما يردده لذلك ومن يريد راحة البال والاطمئنان سيجد أيضًا إلى ما غير ذلك ممن قد يريده الإنسان في حياته ليسعد به.

 

علاج النسيان دار الإفتاء سورة يس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

ترشيحاتنا

الأمل قائم .. 2030 موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام.. الزراعة تكشف القصة الكاملة لحل أزمة الأعلاف

خبير: الدول العربية هي الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية

يضاهي المُصنَّع بالخارج|العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة: كل الإنتاج بأيادٍ مصرية مدربة

بحلول عام 2027.. خبير يتوقع اختفاء منصات التواصل الاجتماعي لهذا السبب| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري إهماله.. متى يكون انتفاخ البطن علامة على أمر أكثر خطورة

مش التهاب.. احمرار العين مؤشر للإصابة بمرض مميت| تعرف عليه

العريس حاطط ماكياج.. كيف أفسد الفلتر فرحة بلوجر شهيرة ليلة خطوبتها؟

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

فيديو

وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

صلاح وهالاند والأقرب للفوز بالمونديال.. دوديك أسطورة ليفربول يتحدث لصدى البلد |فيديوجراف

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ