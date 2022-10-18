لعلاج النسيان وقضاء الحاجة عليك بقراءة هذه السورة.. الإفتاء تكشف عنها

النسيان آفة يعاني منها كل البشر ، والنسيان أحيانا يكون مفيدا، وأحيانا يكون مضرا ومؤلما، خاصة إذا ترتب عليه نتائج سلبية في الحياة بشكل عام.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال رده على سؤال “ أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان ”عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع الفيسبوك أن أفضل سورة لعلاج النسيان هي سورة يس لأن يس لما قرأت له .

وأضاف أن فضل سورة يس عظيم فيها قضاء الحوائج وصلاح الأحوال وكلما أكثر الإنسان من قراءتها كلما فتحت له الأبواب فعلى كل مسلم قرأة سورة يس لكل حاجة تعل له ولكل مطلب تريده فهي تحوي الكثير من الأسرار والبركة.

سورة من القرآن تزيد الرزق

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- إن من يداوم على قراءة سورة الواقعة ينعم عليه الله ويرزقه ولا يكون فقيرًا أبدًا، مستندًا بقوله - صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصب بفاقة أبدًا».

وأفاد «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل صحيح ما ورد من أن قراءة سورة الواقعة تقي من الفقر؟»، أن هذا صحيح وهو من فضل هذه السورة العظيمة، مشيرًا: كما ورد في فضل سورة البقرة أنها تقي من الحسد والشياطين؛ فالقرآن الكريم فيه أسرار وفضائل كثيرة تحصل لقارئه.

وأبان أمين الفتوى أن القرآن الكريم هو كون الله المستور وهو مرادف للكون المنظور ولا تعارض بينهما، وكما ورد عن العلماء في فضل القرآن الكريم قولهم: " خذوا من القرآن ما شاءت لما شائم" فمن يريد الرزق فسيجد ما يردده لذلك ومن يريد راحة البال والاطمئنان سيجد أيضًا إلى ما غير ذلك ممن قد يريده الإنسان في حياته ليسعد به.