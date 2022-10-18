يضاهي المُصنَّع بالخارج|العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة: كل الإنتاج بأيادٍ مصرية مدربة

كشف اللواء إيهاب فكري، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، تفاصيل تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة بخبرات ألمانية بالهيئة العربية للتصنيع، قائلا إن التعاون مع شركة من كبرى الشركات الألمانية الموجودة على مستوى العالم تخصصا فى هذا المجال، ولها شركات فى حوالي 50 دولة.

وأضاف "فكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه تم اختيار الشركة لقوتها فى إنتاج اللوحات المرورية الخاصة بنا فى مصر.

وأوضح أنه تم أخذ أحدث التكنولوجيا للآلات الخاصة بالإنتاج من الشركة الألمانية، وتم تدريب العمالة على أعلى مستوى حتى تم الوصول إلى مستويات تضاهي نفس المنتج فى ألمانيا.

وأشار إلى أن كل الإنتاج بأيادٍ مصرية مدربة وصلوا لمستوى من الدقة تضاهي المنتج فى ألمانيا، لافتا إلى أنه حاليا يتم استيراد المكونات الخاصة بالإنتاج، ولكن تم اتخاذ خطوة استباقية بالتعاون مع شركة نجع حمادي للألمونيوم وعمل دراسات معهم، وتم الوصول إلى حوالي 80% من النجاح حتى الآن فى إنتاج عينات لاختبارها، وفى القريب العاجل سيتم استخدام الألمونيوم المصري.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 3 ملايين لوحة فى العام للوردية الواحدة، والتي تكفي لاحتياجات وزارة الداخلية حاليا.

ونوه إلى أن الوردية الواحدة التي يتم العمل عليها حاليا تغطي احتياجات وزارة الداخلية، ويوجد فائض إنتاج من الطاقة، وحجم الاستثمارات التي تمت فى إنشاء الشركة بالكامل تقدر بـ8 ملايين يورو.

