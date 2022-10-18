تجهيز المنطقة الخضراء بشرم الشيخ لاستقبال فعاليات مؤتمر المناخ

عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن استعدادات مصر لاستقبال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.



حيث تم رفع كفاءة وتطوير حديقة السلام بمدينة شرم الشيخ، التي تصل مساحتها إلى 33 فدانا، وتضم الحديقة المسرح الروماني الذي سيستوعب الأنشطة الجانبية خلال المؤتمر.

حديقة السلام تضم أكثر من مكان لاستقبال المشاركين في المؤتمر، بالإضافة إلى المنطقة الخضراء التي تصل مساحتها إلى 12 ألف متر مربع.

وتعد المنطقة الخضراء همزة وصل بين الحضور والمتابعين، حيث ستشمل العديد من الأنشطة التي ستتم خلال مؤتمر المناخ.

وتقع حديقة السلام أمام قاعة المؤتمرات الدولية، وتعتبر من أهم الأماكن التي تمر عليها الطائرات من كل أنحاء العالم.