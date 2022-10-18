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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس برلمانية مستقبل وطن: الكل رابح من قانون تيسيرات المصريين بالخارج

أِشرف رشاد، رئيس
أِشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

أشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أِشرف رشاد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج .

وأضاف خلال الجلسة العامة التشريع متقدم في الصياغة والفكرة و لا يحمل الدولة أي أعباء مالية ويأتي استجابة لطلبات سابقة من المصريين في الخارج .

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس " الكل رابح من هذا القانون الذي صيغ بحرفية شديدة و الجميع يستفيد دون أن يسبب أي  ضرر للدولة المصرية . 

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الشكر للحكومة على صياغة القانون مشيدا بالصياغة القانونية و تطابقها مع الدستور موضحا أن هذه ميزة حقيقة  للمصريين بالخارج. 

حزب مستقبل وطن أ شرف رشاد الحكومة

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