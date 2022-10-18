رئيس برلمانية مستقبل وطن: الكل رابح من قانون تيسيرات المصريين بالخارج

أشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أِشرف رشاد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج .

وأضاف خلال الجلسة العامة التشريع متقدم في الصياغة والفكرة و لا يحمل الدولة أي أعباء مالية ويأتي استجابة لطلبات سابقة من المصريين في الخارج .

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس " الكل رابح من هذا القانون الذي صيغ بحرفية شديدة و الجميع يستفيد دون أن يسبب أي ضرر للدولة المصرية .

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الشكر للحكومة على صياغة القانون مشيدا بالصياغة القانونية و تطابقها مع الدستور موضحا أن هذه ميزة حقيقة للمصريين بالخارج.