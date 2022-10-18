صندوق مكافحة الإدمان:11% من المتعاطين تحت سن الـ15 وآثاره بالعين والجلد

قال هشام جمعة، أخصائي علم النفس، وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إن هناك علامات وأعراض تظهر على الشخص نتيجة تعاطيه للمخدرات، مثل أحمرار العين ووجود هالات سوداء أسفل العين، بالإضافة إلى وجود قرح وعلامات بالجلد.

وأضاف "هشام جمعة" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن فقدان الشهية وزيادة الوزن أو نقصانه بشكل ملاحظ، من أهم أعراض تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى الأعراض النفسية، مثل الانعزال والعصبية الزائدة والاكتئاب.

وأوضح أن تلك الأعراض ليست دليلا على تعاطي المخدرات، ولكنها مؤشرات لوجود مشاكل يمكن أن يكون من ضمنها الإدمان، وشدد على ضرورة التعامل مع الابن أو البنت والحديث معهم لمعرفة أسباب تدهور حالتهم.

ولفت إلى أن أغلبية المتعاطين يكونوا في سن المراهقة، متابعا: 40% من المتعاطين المخدرات يتراوح عمرهم من بين 15 و20 عاما.

واسترسل: الاحصاءات الأخيرة تشير إلى أن 11% من المتعاطين تحت سن الـ 15، منوها بأن سن التعاطي حاليا أصبح ينخفض، نتيجة انتشار أنواع المخدرات المختلفة.

وشدد على ضرورة دور الأم والأب في حماية الأبناء ومنع التعاطي، متابعا: المشاكل العائلية من أهم أسباب تعاطي الأبناء المخدرات.