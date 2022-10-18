"فن الديكور" كتاب عن ديكورات ومساحات المنازل لـ أحمد رحال

انتهى المهندس الشاب أحمد رحال، من اعداد كتاب "فن الديكور والتشطيبات"، ومن المقرر مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة.

وأكد أحمد رحال، أهمية تشطيب المنازل صغيرة الحجم بتكلفة بسيطة وبجودة مناسبة للشباب المقبل على الزواج وذلك ما اوضحه في الكتاب مشيرا إلى أنه ليس من الداعى شراء شقة كبيرة الحجم لشاب مقبل على الزواج؛ حيث إنه لن يستخدم هذه المساحة على الإطلاق.

تابع: "بل بالعكس ستكون مكلفة فى التشطيب بشكل كبير ولن يستفيد منها بعكس مساحة المنزل الصغيرة التى تناسب فردين أو ثلاثة فهنا التشطيب لن يكون مكلف وفى نفس الوقت يستطيع الشاب تصميم وعمل منزل جميل".

أوضح أحمد الرحال، أن التبسيط فى التصميم والهدوء هو سر من أسرار جمال المنزل، منها بأن البعض يعتقد أنه كلما زادت النقوش والزخارف أصبح المنزل أكثر جاذبيه وهذا المفهوم خاطئ تماما، فالبساطة دائما تؤدى إلى الرقى .

وأضاف أنه لجعل منزلك جميل قم بعمل ثلاث أشياء إختر.. لون مناسب + إضاءة صحيحة + ولا تملأ منزلك أثاث.

جدير بالذكر أن أحمد رحال من أصغر الشباب المتميز فى تقديم محتوى الديكور والتصميم على السوشيال ميديا، وشارك أحمد رحال من قبل في إعداد ديكور مسرح مصر، والعديد من العروض المسرحية المختلفة.