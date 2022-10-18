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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صندوق مكافحة الإدمان: أكثر ما يقنع المواطنين للإقلاع عن المخدرات هو القدوة

صدى البلد

قال هشام جمعة أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق قام خلال عام 2020 بزيارة أكثر من 2000 مدرسة وجامعة ومركز شباب، لأننا نستهدف العلاج وتوعية الفئة المستهدفة لحمايتها من الإدمان.

وأضاف “هشام جمعة” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية: أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" هي الحملة العامة لصندوق الإدمان، ويتم الاستعانة خلالها بالنماذج القدوة، مثل اللاعب محمد صلاح.

وأوضح أن غالبية المتعاطين في سن صغيرة، وأكثر ما يقنعهم في الإقلاع عن المخدرات هو القدوة، متابعا: يجب علينا التذكير بإيجابيات الحياة دون مخدرات، وعلم النفس الإيجابي يستهدف هذا الأمر طول الوقت.

وقال إن الاحصاءات الأخيرة تشير إلى أن 11% من المتعاطين تحت سن الـ 15 عاما، منوها بأن سن التعاطي حاليا أصبح منخفض، نتيجة انتشار أنواع المخدرات المختلفة.

وشدد على أهمية دور الأم والأب في حماية الأبناء ومنع التعاطي، متابعا: المشاكل العائلية من أهم أسباب تعاطي الأبناء المخدرات.

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