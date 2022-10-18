مؤتمر ألماني بلجيكي يبحث تحديات المناخ وتحول الطاقة

ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أن الدورة السادسة للمؤتمر الألماني البلجيكي الذي ستفتتحه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ونظيرتها البلجيكية هدجا لابيب، اليوم بمقر وزارة الخارجية الألمانية ببرلين، سيركز على التحديات الحالية، ولاسيما تغير المناخ وتحول الطاقة، كما يهدف المؤتمر إلى تطوير ومناقشة الحلول المشتركة بين البلدين.

وأوضحت الخارجية الألمانية - في بيان - أنه منذ عام 2009، جمع المؤتمر الألماني البلجيكي صناع القرار من السياسة والمجتمع المدني والأعمال التجارية والعلوم من البلدين على أعلى مستوى؛ لتعزيز التبادل حول الموضوعات الحالية وإبرازها.

وأوضح أن الخبراء المشاركين في المؤتمر سيناقشون، من خلال 4 لجان، عدة موضوعات، من بينها كيفية دعم البلدان المتأثرة بشدة بالفعل بعواقب تغير المناخ، وكيفية تجنب التبعات الجديدة في توريد المواد الخام في انتقال الطاقة، ومسألة ضمان إمدادات الغاز بشكل أفضل في ضوء أزمة الطاقة الحالية، وكذلك تسريع التحول إلى مصادر الطاقة غير الأحفورية على المستوى الوطني والأوروبي، وسبل التعاون بين البلدين لتوفير الهيدروجين الأخضر بكميات كافية بدلاً من الغاز للصناعة والنقل والمستهلكين في أوروبا في المستقبل.