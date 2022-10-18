نتيجة أزمة ارتفاع الأسعار في إسبانيا.."طوابير الجوع" أمام بنوك الطعام

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية في إسبانيا، في ظل ارتفاع الأسعار.





وتزداد طوابير الجوع أمام بنوك توزيع الطعام وسط أزمة ارتفاع الأسعار الخانقة التي تعصف بعدة دول أوروبية كما هو الحال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتقول المنظمات الاجتماعية التي تستقبل المحتاجين للمساعدة إن تلك الطوابير أصبحت في ارتفاع ملحوظ ومستمر منذ أزمة وباء كوفيد-19.

واتسعت مظلة استيعاب المخولين للحصول على المساعدة والطعام المجاني لتشمل بعض الأفراد والعائلات من أصحاب المداخيل الضعيفة.



واقتصرت تلك المساعدات سابقاً على العاطلين عن العمل ومن ليس لهم دخل مادي قار.

