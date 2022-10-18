مصر تفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط .. حنفي جبالي: مساهمة أبو العينين في الاجتماعات كانت فاعلة.. وكيل النواب: هناك انطباع عالمي جيد عن البرلمان المصري ودوره الفاعل

رئيس النواب: أبو العينين واصل الجهود الدؤوبة والمستمرة للبرلمانية المصرية

النائب محمد أبو العينين:

مصر نجحت فى عقد شراكات هامة مع الاتحاد الأوروبي لدول شمال وجنوب المتوسط

هناك انطباع عالمي جيد عن البرلمان المصري والدور الذي يقوم به

فخور بأن يتحدث المجتمع الدولي عن مصر وانجازاتها

قمة المناخ سيكون لها تأثير كبير على مصر



فازت مصر بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط، بما يعد انتصارا جديدًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية.

وأشاد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس فى اجتماع هيئة مكتب، واجتماع هيئة المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط".



وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن النائب محمد أبو العينين كان له مساهمات فاعلة فى هذين الاجتماعين، تطرق فيهما إلى العديد من الموضوعات، وذلك كله فى إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة للدبلوماسية البرلمانية المصرية.

وأضاف رئيس النواب أنه نيابة عن رئيس المجلس، شارك النائب محـمد أبو العينين، وكيل المجلـــس، فى اجتماع هيئة مكتب، واجتماع هيئة المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوســط، وقد تم فى الاجتماعين مناقشة عدة موضوعات أهمها، تبادل الآراء حول هذه التحديات وحول الآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطى، بالإضافة إلى تنظيم منتدى حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، علاوة على خطط عمل وأنشطة لجان الجمعية البرلمانية خلال الفترة القادمة. فضلاً على اختيار مصر عضوا فى هيئة مكتب الجمعية، ونائباً لرئيس الجمعية، تقديراً لدورها على صعيد الاتحاد من أجل المتوسط، وعلى صعيد الجمعية البرلمانية الخاصة بها.

ومن جهته، عقب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على كلمة رئيس المجلس، موجها الشكر والتحية على تفويضه للمشاركة في الجمعية عن البرلمان المصري.



وأكد أبو العينين، أن هناك انطباع عالمي جيد عن البرلمان المصري والدور الذي يقوم به، قائلا: "نحن شركاء مع الاتحاد الأوروبي وشمال وجنوب المتوسط لما له من أهمية كبيرة"، مؤكدًا أن مصر نجحت فى عقد شراكات هامة مع الاتحاد الأوروبي لدول شمال وجنوب المتوسط.

وقال وكيل مجلس النواب: تطرقنا للعديد من الملفات على الساحة الدولية مثل التغيرات المناخية وأزمات المياه والغذاء والأزمة الاقتصادية وغيرها من المشكلات التي تواجه العالم كله، كما بدأنا الحديث عن تفاعل وحركة جديدة مع دول شمال المتوسط والاتحاد الأوروبي بالكامل من أجل وجود منتدى نناقش فيه أجندة وتصورات جديدة نضع فيها برامج عمل تنفيذية ورؤى جديدة.



وأكد النائب محمد أبو العينين، أن هناك تقدير بالغ لمصر في الخارج، مشيراً الى أنه تحدث مع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي معربة عن إعجابها للتجارب المصرية فى العديد من المجالات وتحدث معها أيضا عن تجربة الربط الكهربائي مع مصر ومنظومة شرق المتوسط

وأشار وكيل مجلس النواب الى أن هناك متابعين لكل ما يتعلق بمصر من تطور وانجازات وانهم يرصدوه فى الخارج، مضيفًا: "أنا فخور بأن المجتمع الدولى يتحدث عن مصر وإنجازاتها، وكذلك إنجازات مجلس النواب ونواب الشعب المصري وعلى رأسهم الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس".



وأشار النائب محمد أبو العينين الى أنه سوف يكون هناك إطلالة جديدة فى المنتدى الجديد وسوف يكون هناك أفكار ورؤى جديدة، مشيرا الى أن الفترة القادمة مهمة وبالأخص قمة المناخ التى سوف يكون لها أثر كبير على مصر.