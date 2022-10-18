تظاهرات في الكاميرون للإفراج عن المختطفين وفتح المدارس

خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في الكاميرون، احتجاجا على الهجمات الانفصالية وعمليات الخطف التي تشهدها المدارس والكنائس، مطالبين بمعرفة مكان تواجد عشرات المختطفين.

وذكرت إذاعة (صوت أمريكا) الإفريقية، أن مئات الأشخاص خرجوا في منطقة "تومبل" الكاميرونية؛ لمطالبة الانفصاليين بالتوقف عن ممارسة أعمالهم الوحشية من خطف وقتل وتشويه للمدنيين.

وخلال الاحتجاجات التي أصبحت تخرج بصورة يومية، منذ السبت الماضي، قال المتظاهرون إنهم يريدون إعادة فتح جميع المدارس التي أغلقها المتمردين حتى يتمكن الأطفال من التعليم، بالاضافة إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني والمعلمين والحكام التقليديين وموظفي المستشفيات ورجال الدين، الذين غالبًا ما يتعرضون للمضايقة أو الخطف أو التعذيب على أيدي المقاتلين، بالعمل بحرية، كما يطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى دون إجبار أي شخص على دفع فدية.

وتقع منطقة "تومبل" في المنطقة الجنوبية الغربية، وهي واحدة من منطقتين تريد الجماعات الانفصالية فصلها عن الكاميرون وإقامة دولة جديدة ناطقة باللغة الإنجليزية.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الانفصالية في الكاميرون بدأت باحتجاجات ضد هيمنة اللغة الفرنسية في عام 2016، وتحولت إلى صراع مسلح في العام التالي، وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة خلفت أكثر من 3300 قتيل، وتشريد أكثر من 750 ألف آخرين.

