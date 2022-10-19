أخبار التكنولوجيا.. عرض النهاردة موبايل iPhone SE الجديد بـ 3600 جنيه فقط.. OPPO تخفض أسعار هواتفها عالميا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

أطلقت شركة أوبو OPPO الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية أحدث هواتفها من سلسلة A المنخفضة ااتكلفة في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق لصناعة الهواتف الذكية في العالم، ويطلق على الهاتف اسم A17k.

يميل معظم المستخدمين حول العالم من اقتناء هواتف آيفون iPhone التي تقوم بتصنيعها عملاقة التكنولوجيا آبل Apple ، لكن مع الأزمة العالمية والتضخم الذي نعاني منه يميل معظم المستخدمين إلى هواتف ذات ميزانية متوسطة، ومن أبرز هذه الهواتف هو iPhone SE الأحدث من الجيل الثالث (2022) الذي يناسب الشريحة المتوسطة.

أطلقت شركة أوبو OPPO الرائدة لصناعة الهواتف الذكية، العديد من الهواتف التي تندرج في الفئة المتوسطة هذا العام ، ومن أشهرها OPPO F21 Pro و Oppo A55 و Oppo A77.

أطلقت شركة موتورولا Motorola الرائدة هاتف Moto E22s في الأسواق العالمية في شهر أغسطس الماضي، واليوم كشفت عنه في السوق الهندي وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وذلك بسبب أن الهاتف يتمتع بمواصفات مميزة مقابل سعر رخيص للغاية.

تطور الشركات المصنعة للألعاب بشكل مستمر ألعابها لتناسب التكنولوجيا الحديثة من الهواتف والإصدارات، وتتصدر ألعاب الألغاز ذلك حيث تتطور دائماً لتناسب العصر الحالي من تفكيره وحتى لا تصبح قديمة ومملة، فهذه الألعاب بشكل خاص تعتمد على التفكير الشديد ولا يمكن تطويرها بسهولة.