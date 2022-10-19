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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. عرض النهاردة موبايل iPhone SE الجديد بـ 3600 جنيه فقط.. OPPO تخفض أسعار هواتفها عالميا

أخبار التكنولوجيا//عرض
أخبار التكنولوجيا//عرض النهاردة موبايل iPhone SE الجديد بـ 3

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

بسعر ولا في الخيال..OPPO تطلق هاتف جديد عالميا بـ 2500 جنيه

 

أطلقت شركة أوبو OPPO الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية أحدث هواتفها من سلسلة A المنخفضة ااتكلفة في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق لصناعة الهواتف الذكية في العالم، ويطلق على الهاتف اسم A17k.  

 

عرض النهاردة .. موبايل iPhone SE الجديد بـ 3600 جنيه فقط

 

يميل معظم المستخدمين حول العالم من اقتناء هواتف آيفون iPhone التي تقوم بتصنيعها عملاقة التكنولوجيا آبل Apple ، لكن مع الأزمة العالمية والتضخم الذي نعاني منه يميل معظم المستخدمين إلى  هواتف ذات ميزانية متوسطة، ومن أبرز هذه الهواتف هو iPhone SE الأحدث من الجيل الثالث (2022) الذي يناسب الشريحة المتوسطة.

 

بتبيع ببلاش.. OPPO تخفض أسعار هواتفها عالميا

 

 أطلقت شركة أوبو OPPO الرائدة لصناعة الهواتف الذكية، العديد من الهواتف التي تندرج في الفئة المتوسطة هذا العام ، ومن أشهرها OPPO F21 Pro و Oppo A55 و Oppo A77.  

 

سعره 2000 جنيه..موبايل موتورولا بأفضل المواصفات ينافس سامسونج وشاومي

 

أطلقت شركة موتورولا Motorola الرائدة هاتف Moto E22s في الأسواق العالمية في شهر أغسطس الماضي، واليوم كشفت عنه في السوق الهندي وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وذلك بسبب أن الهاتف يتمتع بمواصفات مميزة مقابل سعر رخيص للغاية. 

 

مجانية تماما..أفضل ألعاب الغموض والإثارة تقدر تحملها على موبايلك

 

تطور الشركات المصنعة للألعاب بشكل مستمر ألعابها لتناسب التكنولوجيا الحديثة من الهواتف والإصدارات، وتتصدر ألعاب الألغاز ذلك حيث تتطور دائماً لتناسب العصر الحالي من تفكيره وحتى لا تصبح قديمة ومملة، فهذه الألعاب بشكل خاص تعتمد على التفكير الشديد ولا يمكن تطويرها بسهولة.

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