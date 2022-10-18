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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة: تدريب قيادات المحليات الجديدة قبل تولي المسئولية وتصعيد الكوادر الشبابية.. صور

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في مجلس النواب

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اهتمامه بتصعيد الكوادر الشبابية بالإدارة المحلية وتوفير أحدث البرامج التدريبية للعاملين بالمحليات مع الاكاديمية الوطنية للتدريب .

وقال وزير التنمية المحلية أنه سيتم توفير دورات تدريبية للعاملين بالادارة المحلية بالخارج وذلك للكوادر والعناصر المتميزة، لافتا الي انه سيتم تدريب القيادات الجديدة بالمحليات بشكل عملي قبل دخولها للعمل بالمحليات ، كما انه جارى الاعلان عن 77 قيادة جديدة تنظيم الصفوف رؤساء المدن والمراكز .

وأكد وزير التنمية المحلية أن آلية تعيين القيادات من سكرتير العموم وسكرتير العموم المساعدين ستشهد بعض التغييرات عما كان يحدث من قبل حيث سيتم اجراء اختبارات للكوادر التي سيتم اختيارها ووضعها تحت الاختبار لعدة شهور قبل تثبيتهم بصورة رسمية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم الاهتمام بموضوعات التحول الرقمي والمتغيرات المكانية ومنظومة حوكمة اصول الدولة والاهتمام بشبكات المرافق فيما يخص الدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها بمركز سقارة .

وعرض اللواء هشام آمنة آخر مستجدات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تخدم حوالي 26 محافظة ، عدد 3290 قرية بتكلفة 306 مليار جنيه للمرحلتين " التمهيدية والاولى " وتنفيذ عدد مشروعات 24572 مشروع ، وأوضح وزير التنمية المحلية ان المبادرة تم تقسيمها الي المرحلة التمهيدية  وكان عدد المحافظات بها 11 محافظة - عدد القرى 143 قرية -  عدد المشروعات 616 مشروع بتكلفة 6 مليار جنيه.


وتابع الوزير: المرحلة الاولى تتضمن عدد من المحافظات وعددها 20 محافظة - عدد القرى 1477 قرية - عدد المشروعات 23911 مشروع بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه ، مضيفا :  المرحلة الثانية تتضمن عدد المحافظات 21 - عدد القرى 1670 قرية .

وقال إنه فى هذه المرحلة سيتم الاهتمام بتوصيل كافة المرافق لتشغيل ماتم من مشروعات والاهتمام بنسب التنفيذ خاصة فيما يخص الصرف الصحى ، مشيرا الي الاهتمام بانهاء مشروعات حياة كريمة التى خصصت من الوزارة للمحافظات فى مجال " الاسواق - المواقف - نقاط الاطفاء " بتكلفة 2 مليار جنيه لخدمة 26 محافظة.

وأكد  آمنة  الاهتمام بمتابعة ربط المواطنين الاولى بالرعاية على شبكات المرافق الخاصة بالصرف الصحى من خلال وصلات منزلية وقد تم توقيع بروتوكول مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتوصيل لهم بقروض ميسرة بدون فوائد بما لا يتجاوز 40 جنيه شهريا على الفاتورة " القرض الدوار "  - بقيمة 250 مليون جنيه ، مؤكداً أنه يتم الاهتمام بتدريب الكوادر الفنية والمحلية للحفاظ علي الاستثمارات التي تم ضخها من الدولة فيما يخص " مبادرة حياة كريمة " واستكمالها لتشغيل هذه المشروعات مما يساعد على تقديم خدمة مميزة.

وعرض وزير التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص تطوير قطاع الأزمات بالوزارة والمحافظات من خلال تقديم برنامج تدريبى مميز بمركز سقارة والعمل على مراجعة امكانيات المحافظات فى إدارة الازمة وتم صدور تعليمات فى صورة كتاب دورى للسادة المحافظين بكافة النقاط التى يجب التركيز عليها أثناء إدارة الأزمة مع عمل حسابات دقيقة لمطالب المحافظات من معدات لمجابهة الأزمة ومحاولة توفيرها فى صورة خطط وذلك لمواجهة الأزمات المختلفة وعلى رأسها موضوع الأمطار .
وأشار اللواء هشام آمنة إلي الاهتمام بالتواصل مع النواب وعمل لقاء أسبوعى وكذا الاهتمام بلقاء المواطنين لبحث مشاكلهم وهو ما سيقوم بتوجيه ومتابعة تنفيذه بالمحافظات واشراك السادة النواب فى إعداد الخطط الاستثمارية وتوصية المحافظين بإشراك النواب فى افتتاح المشروعات والمشاركة فى تبادل الرؤى.

وقال وزير التنمية المحلية أنه سيتم خلال العامين المقبلين رصف 7000 كم بتكلفة قدرها 25 مليار جنية خلال سنتين مع تفعيل دور اللجان لإستلام أعمال الرصف المنفذة لتكون مطابقة للمواصفات (وزارة التنمية المحلية - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الهيئة العامة للطرق والكبارى - أستاذة الجامعات ) ، كما عرض الوزير جهود ودور الوزارة فيما يخص تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية " 100 مليون شجرة " لتنفيذ (10 مليون السنة الأولى وكل سنة بعد ذلك 15 مليون شجرة) و ستساهم الوزارة بزراعة 77% من المبادرة والباقى على هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البيئة.

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هشام امنة وزير التنمية المحلية البرامج التدريبية الأكاديمية الوطنية للتدريب

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