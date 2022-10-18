عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تقترح وضع آلية للحد من ارتفاع أسعار الغاز

أرشيفية
أرشيفية

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم "الثلاثاء"، وضع آلية مؤقتة قابلة للتطبيق، للحد من أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة للغاية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "تقترح المفوضية إدخال آلية لوضع حد لأسعار الغاز من خلال مركز تبادل العقود الآجلة للغاز في أوروبا، حيث سيتم تفعيل الآلية حسب الحاجة".

وأضافت المفوضية الأوروبية أن "الآلية ستحدد سقفا للأسعار مؤقتا، وهذا سيساعد في تجنب التقلب المفرط للأسعار وارتفاعها".

ارتفعت أسعار الغاز بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب حربها على أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها مما دفع معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوضح حد أقصى لأسعار الغاز على الرغم من اختلافهم بشأن كيفية ذلك.

ولا تزال بعض الدول، ومن بينها ألمانيا، أكبر سوق للغاز في أوروبا، تعارض ذلك، وتقول هذه الدول إن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن وضع سقف لأسعار الغاز

وضع حد أقصى لأسعار الغاز.. مباحثات جديدة لزعماء الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية أسعار الغاز الية اسعار الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ترشيحاتنا

مهدد بالحرمان من المشاركة في مونديال2022.. اتهامات بالفساد تطارد نيمار.. تفاصيل

صدمة في تل أبيب.. تفاصيل اختطاف فلسطيني واعتقال عملاء الموساد بماليزيا|فيديو

سندافع عن انتقال متوازن للطاقة..تصريحات جديدة لـ الغيص حول خفض إنتاج النفط

وزيرة الثقافة تستعرض خطة الوزارة أمام مجلس الشيوخ

إلهي ستروس معانا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب لافتة جماهير أسوان.. تفاصيل

وزير التنمية المحلية: إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات وإعداد 74 مخطط للمناطق الصناعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان.. وصور آيتن عامر مع زوجها قبل الانفصال

القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضياً بمناسبة الذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

فياجرا طبيعية للرجال.. هبة قطب تنصح بتناول تلك الأطعمة قبل العلاقة الحميمة

أقوى من الأدوية.. اعرف كيف يديرالدماغ عمليات التحكم بالأمراض وتبعاتها

فيديو

"مش عاوزها"..كيف رد حسام حبيب على رفض شيرين زيارتها بالمستشفى؟..فيديوجراف

توقف قلبها 22 دقيقة.. جومانا ياسر بطلة مصر تعود للحياة بمعجزة |فيديوجراف

ادعى العلاج بالأعشاب.. طبيب السوشيال ميديا تسبب في وفاة ضحيتين

معرفهاش.. حسام حبيب يعلن تخليه عن شيرين عبد الوهاب وهؤلاء دعموها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ