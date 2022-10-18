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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة سوهاج تبدأ ندواتها الإرشادية عن أهمية محصول القمح بمختلف المراكز

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قامت مديرية الزراعة بالبدء في تقديم ندواتها الإرشادية للمزارعين للتوعية بالأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح وطرق زراعته، والأسلوب الأمثل للزراعة، وذلك بمختلف مراكز المحافظة، استعدادا لموسم زراعة القمح القادم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وزارة الزراعة

وأوضحت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن المديرية قد بدأت ندواتها بالفعل بمركزي المنشاة، وجهينة، بحضور مديري إدارات الإرشاد الزراعي، وحماية الأراضي.

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وممثلي محطة البحوث الزراعية بشندويل، والبنك الزراعي المصري، والمجلس القومي للسكان،  ولفيف من أعضاء الجمعية المركزية، والجمعية المشتركة، والجمعيات المحلية، وكبار المزارعين، والعمد والمشايخ.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة أنه تم خلال الندوتين توعية المزارعين حول زراعة محصول القمح، بدءًا من ميعاد الزراعة، وطرق الزراعة، والاحتياجات السمادية، ومقاومة الحشائش، واهمية توريد القمح، والتحول للري الحديث، وأهمية زراعة الأصناف الموصي بها من تقاوى القمح، والزراعة على مصاطب لتوفير المياه والتقاوي، وزيادة الإنتاج.

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