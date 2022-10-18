لاعب الأهلي السابق: الأحمر يبشر بالخير.. والنقاز لن يتأثر نفسيا من مواجهة الشحات

تحدث محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق، عن مواجهة المارد الأحمر أمام الدراويش في قمة الأسبوع الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" عبر إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي مختلفة عن مواجهتي الاتحاد المنستيري، الدراويش دعم بشكل جيد جدًا والمباراة ستكون مميزة من الجانبين".

وأضاف: "لا أعتقد أن حمدي النقاز يستأثر نفسيًا إذا واجه حسين الشحات، هو لاعب ذو خبرات كبيرة، والمثال بي انا لقد أخطأت في مباراة ديربي، هل اعتزلت، بالطبع لا، بل بالعكس وارد أن يكون مواجهتهما السابقة دافع للاعب التونسي".



وأردف: "كولر وضع تشكيلين خلال مواجهتي المنستيري يشير إلى كم الوعي الذي يملكه، مدرب الأهلي لديه خبرات وصنع صورة مختلفة للأحمر عن الموسم الماضي، الأهلي يبشر بالخير".



واستكمل: "اعتقد أن المباراة لن تنتهي بالتعادل، ستشهد وجود أهداف ولكن لأي جانب الله اعلم، الأهلي في حالة مميزة والاسماعيلي دعم جيدًا".



واختتم: "الاسماعيلي مع جاريدو سيعود ضلعًا ثالثًا للدوري، الأهلي مع جاريدو لعب كرة مميزة بالرغم من أن الاسكواد حينها لم يكن هو الأفضل، لذا وارد أن نرى اسماعيلي مختلفًا هذا الموسم ويعود لتألقه".