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رئيس التحرير
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برلمان

أميرة العادلي نائبة التنسيقية تسأل رضا حجازي عن أكواد سلامة الأبنية التعليمية   

النائبة اميرة العادلي
النائبة اميرة العادلي عضو مجلس النواب

تساءلت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن وضع أكواد الأمن والسلامة للأبنية التعليمية. 

 

وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم "ما معايير المراقبة على الأبنية التعليمية والمدارس المتهالكة لضمان أمان أبناءنا والمدرسين؟" .

 

وخاطبت العادلي، وزير التربية والتعليم "نحن مدركون أنك توليت المسؤولية حديثا، لكن مشاكل التعليم والمنظومة التعليمية مافيش مواطن في مصر لا يعرفها". 

 

وتابعت "الأبنية التعليمية من الملفات نتوه فيها بين الجهات والوزارات، التي تؤدي لتعطيل الملف لا يتحرك خطوة للأمام"، مؤكدة ضرورة فك التشابك بين الجهات. 

 

واختتمت العادلي "ما حدث في مدرسة المعتمدية جرس إنذار لنا كلنا يضعنا في مسؤولية عن أوضاع المدارس وأرواح التلاميذ والمدرسين".

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