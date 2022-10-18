صمود المرأة في مناطق الصراعات المسلحة نقاش في مجلس الأمن.. الخميس

يعقد مجلس الأمن، بعد غد الخميس، نقاشه السنوي المفتوح حول "المرأة والسلام والأمن" ويعقد هذا العام تحت شعار “تعزيز صمود المرأة في مواجهة النكبات الإنسانية الحاصلة فى مناطق سيطرة الجماعات المسلحة”.

ومن المقرر أن تلقى أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة كلمة في جلسة النقاش وكذلك ستعرض سامية سامي باعوص المدير التنفيذي لشؤون المرأة في الأمم المتحدة تقرير إنجازات عن دور إدارتها في التخفيف من وطأة الأزمات التي تعانيها النساء في مناطق الصراعات المسلحة.

كما ستعرض بانيتا ديوب رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال الجلسة تقريرا حول أوضاع المرأة الإفريقية في مناطق الصراعات والعمل المسلح.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات الجلسة ممثلي منظمات العمل المدني الإغاثية و النسوية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة في مناطق عدة من العالم تشهد صراعات مسلحة نالت من اوضاع المرأة.