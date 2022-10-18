تحت رعاية وزارتي البيئة والتجارة والصناعة.. تفاصيل معسكر الإعلاميين التدريبي للعمل المناخي

شهدت القاهرة اليوم "معسكر الإعلاميين التدريبي للعمل المناخي" تحت رعاية وزارتي البيئة والتجارة والصناعة، وذلك بمناسبة اقتراب عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 COP 27 في مصر.

يأتى ذلك في إطار التزام زيادة الوعي حول التغيرات المناخية والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التغير المناخي، وتمت الجلسات النقاشية تحت عناوين "نظم إدارة النفايات والطاقة المتجددة والمدن المستدامة، والتمويل الأخضر، وتقليل الانبعاثات الحرارية".

وشارك فى المعسكر عبر الإنترنت الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للتمويل بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، و نهلة كمال مدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة لشركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى 45 إعلاميًا مصريًا، لمناقشة عدد من القضايا البيئية خلال جلسات نقاشية على مدار يوم كامل مع قادة الرأي وصناع القرار في الملف البيئي، وتبادل المعلومات والمعرفة في الملفات التي ترتبط ارتباطًا وثيقا بقضايا الوعي البيئي ككل.

في هذا الصدد، قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للتمويل بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، خلال مشاركته في الجلسات عبر الانترنت إن الهدف من انعقاد قمة المناخ هو تنفيذ وتمويل المشروعات، ومناقشة سبل التمويل، والخطة الزمنية للتنفيذ، لضمان تحقيق الفائدة القصوى من تلك المشروعات، لافتاً إلى أن هناك العديد من المبادرات التي سيتم عرضها خلال قمة المناخ COP27، في مجالات العمل المناخي المختلفة ، تركز بشكل أساسي على البعد الاجتماعي لهذه المشروعات، سوا كان التخفيف أو التكيف، أو الجمع بينهما.

أضاف محيي الدين، أنه سيتم خلال القمة عرض تقرير كامل لوسائل التحول الأخضر للقطاع المصرفي بشكل آمن، لافتًا إلى أن هناك مستقبلا جيدا للتمويل الأخضر، لكنه مرتبط بعناصر ومعايير لابد أن تكون متوافقة مع الإصدار الأخضر، والتي يجب أن يكون هناك اتفاق دولي عليها، موضحًا أن مصر لديها خطط واضحة للطاقة المتجددة أوما يعرف بالهيدروجين الأخضر، ولدينا 16 مذكرة تفاهم في هذا الشأن يجب أن تتحول إلى عقد تنفيذي وإلزامي، ليتم تنفيذها وفقًا لآليات التعاقد بين المؤسسات والدول، بوجود خطة زمنية، وأرقام للتمويل، وخطط واضحة للتنفيذ.

في نفس السياق، وجهت نهلة كمال، الشكر إلى وزارة البيئة المصرية ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما للقطاع الخاص في إطار مواجهة قضايا البيئة، معربًة عن فخرها بالجهود التي تبذلها مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 COP 27 في مصر، حتى يظهر للعالم بالصورة التي تليق باسم مصر، فضلاً عن أنها من أوائل الدول التي تهتم بمواجهة أخطار التغير المناخي، و يسعدنا العمل على دعم وتعزيز تلك الجهود من خلال الجلسات النقاشية التي تم عقدها اليوم.

وأضافت "كمال" أنه من المهم رفع الوعي بالمخاطر التي يشكلها تغير المناخ على الحياة بوجه عام، وعلى الأوضاع الاقتصادية بشكل خاص، واستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات الراغبة في اتخاذ إجراءات داعمة.