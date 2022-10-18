عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحت رعاية وزارتي البيئة والتجارة والصناعة.. تفاصيل معسكر الإعلاميين التدريبي للعمل المناخي

صدى البلد

شهدت القاهرة اليوم  "معسكر الإعلاميين التدريبي للعمل المناخي"  تحت رعاية وزارتي البيئة والتجارة والصناعة،  وذلك بمناسبة اقتراب عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 COP 27 في مصر.

يأتى ذلك في إطار التزام زيادة  الوعي حول التغيرات المناخية والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التغير المناخي، وتمت الجلسات النقاشية تحت عناوين "نظم إدارة النفايات والطاقة المتجددة والمدن المستدامة،  والتمويل الأخضر، وتقليل الانبعاثات الحرارية".

وشارك فى المعسكر عبر الإنترنت الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للتمويل بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، و نهلة كمال  مدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة لشركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى 45 إعلاميًا مصريًا، لمناقشة عدد من القضايا البيئية خلال جلسات نقاشية على مدار يوم كامل مع قادة الرأي وصناع القرار في الملف البيئي، وتبادل المعلومات والمعرفة في الملفات التي ترتبط ارتباطًا وثيقا بقضايا الوعي البيئي ككل.

في هذا الصدد، قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للتمويل بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، خلال مشاركته في الجلسات عبر الانترنت إن الهدف من انعقاد  قمة المناخ  هو تنفيذ وتمويل المشروعات، ومناقشة سبل التمويل، والخطة الزمنية للتنفيذ، لضمان تحقيق الفائدة القصوى من تلك المشروعات، لافتاً إلى أن هناك العديد من المبادرات التي سيتم عرضها خلال قمة المناخ COP27، في مجالات العمل المناخي المختلفة ، تركز بشكل أساسي على البعد الاجتماعي لهذه المشروعات، سوا كان التخفيف أو التكيف، أو الجمع بينهما.

أضاف محيي الدين، أنه سيتم خلال القمة عرض تقرير كامل لوسائل التحول الأخضر للقطاع المصرفي بشكل آمن، لافتًا إلى أن هناك مستقبلا جيدا للتمويل الأخضر، لكنه  مرتبط بعناصر ومعايير لابد أن تكون متوافقة مع الإصدار الأخضر، والتي يجب أن يكون هناك اتفاق دولي عليها، موضحًا أن  مصر لديها  خطط واضحة للطاقة المتجددة أوما يعرف بالهيدروجين الأخضر، ولدينا 16 مذكرة تفاهم في هذا الشأن يجب أن تتحول إلى عقد تنفيذي وإلزامي، ليتم تنفيذها وفقًا لآليات التعاقد بين المؤسسات والدول، بوجود خطة زمنية، وأرقام للتمويل، وخطط واضحة للتنفيذ.

في نفس السياق، وجهت نهلة كمال، الشكر إلى وزارة البيئة المصرية ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما للقطاع الخاص في إطار مواجهة قضايا البيئة، معربًة عن فخرها بالجهود التي تبذلها مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 COP 27 في مصر، حتى يظهر للعالم بالصورة التي تليق باسم مصر، فضلاً عن أنها من أوائل الدول التي تهتم بمواجهة أخطار التغير المناخي، و يسعدنا العمل على دعم وتعزيز تلك الجهود من خلال الجلسات النقاشية التي تم عقدها اليوم.

وأضافت "كمال" أنه من المهم رفع الوعي بالمخاطر التي يشكلها تغير المناخ على الحياة بوجه عام، وعلى الأوضاع الاقتصادية بشكل خاص، واستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات الراغبة في اتخاذ إجراءات داعمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عيني عينك.. قصة أكبر "سرقة" في حفل الكرة الذهبية بطلها محمد صلاح

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: مراجعة الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الاقتصادي.. تفاصيل

برأسية قوية.. ميدو جابر يتقدم بالهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا أمام المصري

قاذفات روسية تحلق قرب ولاية أمريكية

تمنع الدخلاء.. خبير تعليم يعدد مزايا السناتر الخاصة

منتخب شباب الريشة الطائرة يشارك في بطولة العالم بإسبانيا

روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون شامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

كيف تعرف حالتك الصحية من شكل الأظافر

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مغذية وسريعة

نشرة المرأة.. موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان.. وصور آيتن عامر مع زوجها قبل الانفصال

فيديو

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة في 10 دقائق.. فيديو جراف

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

"مش عاوزها"..كيف رد حسام حبيب على رفض شيرين زيارتها بالمستشفى؟..فيديوجراف

توقف قلبها 22 دقيقة.. جومانا ياسر بطلة مصر تعود للحياة بمعجزة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ