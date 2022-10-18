قاذفات روسية تحلق قرب ولاية أمريكية

قالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في ألاسكا، إن أمريكا تعقبت واعترضت قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 Bear-H بالقرب من ساحل ألاسكا.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان، إن “لطائرات الروسية كانت تدخل وتعمل داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا وظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي السيادي”.

وأضافت أن “النشاط الروسي الأخير في منطقة الدفاع الجوي لا يُنظر إليه على أنه تهديد ولا يُنظر إلى النشاط على أنه استفزازي”.

ومنطقة “ADIZ” هي مجال جوي دولي متاخم لألاسكا يمتد لأكثر من 160 كيلومترًا من أراضي الولايات المتحدة، ويبدأ الجيش الأمريكي إجراءات تحديد هوية الطائرات في منطقة “ADIZ” لصالح الأمن القومي.

وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، هي جزء من الجيش الأمريكي يشرف على الوجود العسكري الأمريكي في أمريكا الشمالية.