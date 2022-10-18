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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تعديل لائحة مراكز الشباب .. رياضة النواب توافق علي خطة عمل اللجنة  

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على مشروع الإطار العام لخطة عملها في دور انعقادها الثالث من الفصل التشريعي الثاني. 

 

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة فيما يتعلق بمجال الشباب- محور الزيارات الميدانية. 

 

وناقشت اللجنة تحديث وتطوير مراكز الشباب الحالية التي تمت زيارتها، ومتابعة كامل موقف الإنشاءات بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، ومشكلة الفجوة التمويلية التي تحتاجها في كل المراكز والأندية والهيئات. 

 

كما ناقشت تعديل لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب والتي لم تُعدل منذ عام 2018 ومعالجة السلبيات الحالية الموجودة بها وذلك في إطار تقصى الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بمجالي الشباب والرياضة.

 

 وتضمنت اللجنة تفعيل المسئولية المجتمعية للمجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال اسهامها في انشاء مراكز شباب جديدة ومناقشة حوكمة قطاعي الشباب والرياضة بالدولة بحيث يتولى إدارتها ذوي الشأن من المتخصصين والمؤهلين للقيادة. 

 

وناقشت اللجنة خطة متابعة التدابير والآليات التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة لتفعيل مبادرات رئيس الجمهورية لتمكين الشباب في كافة المجالات (تأهيل الشباب للقيادة – تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفوائد ميسرة - الإسكان الاجتماعي للشباب - إطلاق دوري المدارس والجامعات - تقنين أوضاع مشروعات الشباب المتنقلة وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لها) والتي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية في كل الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالشباب. 

 

كما تضمنت خطة اللجنة متابعة تطوير مراكز الشباب المدرجة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بتخصيص 500 مليار جنيه لتطوير القري الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا ومناقشة ملف ريادة الاعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعوقات التي تواجه الشباب في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضة. 

 

واكدت اللجنة ان الخطة تشمل مناقشة الدور التأهيلي والتدريبي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب من خلال البرامج التدريبية المختلفة مع مناقشة أشكال التعاون بين الأكاديمية وبرلمان الشباب، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات بشأن مشكلة بيت شباب العاصمة لتفادي فقدان عضوية مصر بجمعية بيوت الشباب الدولية، ومتابعة تطوير بيوت الشباب على مستوى الجمهورية وتوفير متطلباتها في سبيل القيام بدورها نحو تنشئة الشباب وتعزيز دوره في المجتمع المصري بشكل هادف.

 

 كما ناقشت اللجنة أنشطة الاتحادات الطلابية المنفذة داخل المدارس والجامعات بحضور ممثلي رؤساء الاتحادات الطلابية للجامعات والمدارس.

القطاع الخاص الفجوة التمويلية برلمان الشباب حياة كريمة مجلس النواب وزارة الشباب اتحادات الطلاب

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