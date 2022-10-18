اللواء مجدي السمري: نرغب في استمرار التوعية بمخاطر المخدرات بشكل دائم.. فيديو

أكد اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة مكافحة المخدرات سابقا، أن مشروع مكافحة المخدرات يقوم على محاور هامة، أهمها محور التوعية، مشيرا إلى أنه نشكر الشركة المتحدة على دورها التوعوي في مكافحة المخدرات.

وقال مجدي السمري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن وزارة الداخلية حاليا تقوم بجهود كبيرة، مؤكدا أن هناك تعاونا بين جميع أجهزة الوزارة على جميع مستوياتها بالتنسيق الكامل والفعال مع أجهزة الأمن الوطني والأمن العام.

وتابع مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة مكافحة المخدرات سابقا، أن جريمة المخدرات هي جريمة تمس المجتمع، ونرغب أن تكون التوعية مستمرة بشكل دائم.

خفض نسبة التعاطي

وأشار مجدي السمري إلى أن تلك الحملات الهامة سيكون لها دور إيجابي في خفض نسبة التعاطي.