الأهلي يهزم مضر السعودي فى بداية مشواره بـ مونديال أندية اليد

استهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي مشواره في بطولة العالم للأندية رقم 15 "سوبر جلوب"، والمقامة بمدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 23 أكتوبر الجاري بالفوز على نظيره مضر السعودي بنتيجة 36 - 30.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثانية رفقة بنفيكا البرتغالي.

وتألق من صفوف الأهلي عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم أحمد خيري صانع ألعاب الفريق الأحمر وعمر سامي الجناح الأيمن.

وشهد اللقاء تقدم صاحب الأرض مع بداية المباراة واتسع الفارق لثلاثة أهداف بنتيجة 6 - 3، قبل أن يعدل المارد الأحمر من أوضاعه وينجح في قلب تأخره للمرة الأولى في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول قبل أن يحافظ على تقدمه قبل نهاية الشوط الذي انتهى لصالح الشياطين الحمر بنتيجة 18 - 17، في اللقاء الذي شهد مؤازرة كبيرة من الجماهير الأهلاوية التي ملأت صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.

ومن المقرر، أن يلتقي مضر السعودي غدًا مع نظيره بنفيكا البرتغالي، فيما يلعب الأهلي مع الفريق البرتغالي مساء الخميس.

وتضم قائمة المارد الأحمر في البطولة 18 لاعبًا وهم "عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، البرازيلي راؤول نانتس، عبد الرحمن فيصل، شهاب عبد الله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر خالد "كاستيلو"، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي".