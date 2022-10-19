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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية تغلق باب التظلمات أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية.. اليوم

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية، أنه قد تقرر غلق باب التظلمات أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية الإجبارية التى يتم من خلالها تحديد قبول الطالب في الجامعة التكنولوجية من عدمه.

وأوضحت الجامعة أنه سوف يتم غلق موقع تسجيل طلبات التظلم، أمام ط طلاب تنسيق الدبلومات الفنية من خريجي الدبلومات الفنية بنظامي 3 و 5 سنوات وطلاب المعاهد، الغير مقبولين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية
اليوم الأربعاء الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢  الساعة الثانية ظهرًا

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وكان قد تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، سير إجراءات التقديم والكشف الطبى لطلاب الثانوية الفنية والمعاهد الفنية الصناعية المُلتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، رافقه الدكتور السيد العجوز عميد الكلية.

وخلال جولته ، وجّه رئيس الجامعة بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب وتيسير اجراءات التقديم ، وتبادل كشك الحوار معهم والرد على استفساراتهم، مؤكدًا ان دور الجامعة لايقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والإبتكار ،متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

والجدير بالذكر ان جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى الى بناء شخصية عصرية للخريج لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.

وتضم الجامعة خمسة برامج تكنولوجية حديثة ومتميزة وهى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة،  وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

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