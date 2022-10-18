 قطاع الأعمال: دراسة إنشاء شركة قابضة تدير استثمارات المصريين بالخارج.. ونواب: لدينا بنية تحتية ضخمة

اقتصادية النواب: دراسة إنشاء شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج فكرة خارج الصندوق

برلماني يكشف فوائد دراسة إنشاء شركة قابضة لإدارة استثمارات المصريين بالخارج

برلماني: فكرة إنشاء شركة لاستثمارات المصريين بالخارج تدعم زيادة حصيلة العملة الصعبة



قالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه خلال لقاءاتها مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.

جاء ذلك خلال عقدها اجتماعا تشاوريا مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، لبحث سبل التعاون المشترك بصدد توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج، بحسب بيان لوزارة الهجرة..

وأضافت سها جندي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة وهي التوصية التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء.





واستعرضت ما قامت به من لقاءات مع وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.





وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في زيادة حجم الاستثمارت من خلال أفكار غير تقليدية تسهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي.



بداية، أكد النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك أعداد غفيرة من المصريين المقيمين بالخارج تتميز بكونها على درجة عالية من الكفاءة والمهارة حيث برعوا في العديد من المجالات المختلفة وأبرزها الصناعة والإستثمار.



وقال “ الصعيدي” في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إن فكرة إنشاء شركة قابضة للاستثمارات المصريين بالخارج، تعد من الأفكار خارج الصندوق التي أطلقتها الدولة بالأونة الأخيرة، حيث أن هذه الفكرة تسهم في الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مجال العمل ومن ثم نقلها إلي الداخل، علاوة على تحقيق إيرادات طائلة من العملة الصعبة.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن استثمار مدخرات المصريين بالخارج تسهم في إيجاد حجم كبير من رأس المال مع وجود الخبرة الجيدة لهم في إطلاق المشروعات الاستثمارية ، إضافة إلي مشاركة الدولة بالإدارة ، كل ذلك عوامل داعمة للخروج بنتائج إيجابية حال تطبيق هذه الفكرة.

واستطرد النائب : نأمل في الوصول إلي أعلي معدلات النمو الاقتصادي من خلال تعظيم كافة أنواع الاستثمارات وزيادة الحركة الإنتاجية بما يحقق فائض تصديري جيد.





ومن جانبه، أكد النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين المقيمين بالخارج حيث يظهر ذلك من خلال التواصل المستمر لوزارة الهجرة مع الجاليات المصرية بمختلف الدول، علاوة على المزايا والحوافز التي يتم منحها لهم وآخرها إعفاء السيارات من الجمارك.

وقال “يحيي”، في تصريح لـ “صدى البلد”، إن دراسة إنشاء شركة قابضة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج داخل وطنهم، بالطبع فكرة ممتازة داعمة للإرتقاء بمستوي الإستثمارات وسينتج عنها عوائد وأرباح بقيم مرتفعة تزامنا مع خطة الدولة الطموحة في تنمية وتعظيم الاستثمارات.

كما نوه عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بوجود العديد من المجالات والأنشطة المختلفة التي دمجتها الدولة ضمن خطتها الإستثمارية حيث أثبتت تلك المجالات نجاح الإستثمار بها وأبرزها العقارات والمشروعات الزراعية، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة في إزالة أي نوع من العقبات والتحديات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات.

واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد على حصاد ثمار هذه الجهود المبذول في إنشاء الجمهورية الجديدة التي هي بمثابة استثمار واعد في رأس المال البشري و مقدرات الدولة بفكر مختلف داعم للتنمية المستدامة.



وفي سياق متصل أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد وجود مستوي جيد من قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلي الدولة، حيث تعتبر تلك التحويلات مصدر هام من مصادر جلب العملة الصعبة تزامنا مع جهود الحكومة في الوصول لأكبر قيمة لها.

وقال “ نظير” في تصريح خاص ل “ صدي البلد”، إن دراسة إنشاء شركة قابضة لإستثمارات المصريين بالخارج، بالطبع تسهم في تحقيق إيرادات هائلة للموازنة العامة ويترتب عليها الكثير من النتائج الإيجابية أبرزها توفير المزيد من فرص العمل للشباب الذي يتم إلحاقها في المشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها ومن ثم خفض معدلات البطالة.



كما أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن التركيز علي إستثمارات المصريين بالخارج لابد أن يوجه في المقام الأول لمشروعات الإنتاج الزراعي والصناعي وذلك لتأمين الإحتياجات الغذائية والصناعية تحسبا لأي أزمة مفاجئة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية التي أوجدت أثار سلبية علي كافة الدول.

وفي نهاية حديثه، أكد النائب علي أن تنفيذ هذه الخطوة سيكون بمثابة ضخ دماء إستثمارية إدارية جديدة من شأنها الوصول إلي نتائج إيجابية، مناشدا المصريين بالخارج بدعم وطنهم والإنتماء له.