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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق أول قافلة للصيانة الفورية بإدارة تعليم مركز طامية بالفيوم

وكيل ومدير مديرية
وكيل ومدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم

انطلقت قافلة الصيانة الفورية من طلاب مدرسة الشهيد ماجد فرج الثانوية الصناعية  التابعة للإدارة التعليمية لمركز طامية بمحافظة الفيوم   ، ومتابعة مباشرة من أ. محمود هيبة مدير عام أدارة طامية التعليمة  أ. عماد فكري وكيل الادارة  وقيادات التعليم الفني بالإدارة.   

برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم  ،   والدكتور محمد عماد نائب المحافظ  ، وتوجيهات الدكتوره :اماني قرني مدير ديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وأ.ريحاب عريق وكيل مدرية التربية والتعليم .

وإشراف فني من رؤساء الأقسام ومعلمي المدرسة المخلصين وتعاون إدارة المدرسة لصيانة مدرسة الفنية بنات صيانة بسيطة ،  لتكون نقطة الانطلاق الحقيقية الأولي بسواعد أبنائنا الطلاب للربط بين الجانب النظري والعملي للطلاب وفي يوم واحد تنطلق فرق متنوعة في كل مجالات الصيانة البسيطة لإنهائها في يوم واحد بأقل تكلفة وأفضل خدمة وسيتم أيضا استغلال كافة الطاقات البشرية المتميزة من أبناء التعليم الفني طلاب ومعلمين  ، ليبدع  التعليم الفني فيما هو قادم بإذن الله تعالى، من تشجير وزخرفة وصيانة اثاث ومعارض لمنتجات بجودة عالية وأقل الأسعار.

 

 

تعليم الفيوم يشارك بمبادرة فتيات في أدوار قيادية

 

 

62 لاعبا شاركوا في بطولة تعليم الفيوم للدراجات

 

 

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الفيوم اخبار التعليم التربية والتعليم صيانة المدارس قافلة الصيانة مركز طامية

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