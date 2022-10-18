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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

27 أكتوبر.. بهاء سلطان يشوّق جمهوره لحفله في السعودية

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يحيي النجم بهاء سلطان حفلًا غنائيًا، يوم 27 أكتوبر الجاري ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.


ونشر بهاء سلطان صورة له عبر انستجرام وعلق قائلا "الشعب السعودي المحترم ، استنوني يوم ٢٧ أكتوبر المقبل في موسم الرياض في مسرح ابو بكر سالم 🇸🇦🇪🇬"


 


يقدم بهاء في حفله مجموعة من الأغاني التي قدمها على مدار مشواره الفني بخلاف أحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا بعنوان"دلوقتي عجبناكوا" التي حققت نجاحًا كبيرًا حيث تعد العمل الأول المنفرد له بعد انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس، والتي استمرت لسنوات طويلة.


على الجانب الآخر، انتهى النجم بهاء سلطان، من تصوير كليبه الغنائي الجديد "ندرا عليا"، استعدادا لطرحه خلال الأيام المقبلة، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإخراج ياسين حسن. 

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IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٢١٣٥٤٩
المملكة العربية السعودية بهاء سلطان موسم الرياض حفلات موسم الرياض 27 أكتوبر مسرح أبو بكر سالم النجم بهاء سلطان

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