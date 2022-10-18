27 أكتوبر.. بهاء سلطان يشوّق جمهوره لحفله في السعودية

يحيي النجم بهاء سلطان حفلًا غنائيًا، يوم 27 أكتوبر الجاري ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



ونشر بهاء سلطان صورة له عبر انستجرام وعلق قائلا "الشعب السعودي المحترم ، استنوني يوم ٢٧ أكتوبر المقبل في موسم الرياض في مسرح ابو بكر سالم 🇸🇦🇪🇬"







يقدم بهاء في حفله مجموعة من الأغاني التي قدمها على مدار مشواره الفني بخلاف أحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا بعنوان"دلوقتي عجبناكوا" التي حققت نجاحًا كبيرًا حيث تعد العمل الأول المنفرد له بعد انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس، والتي استمرت لسنوات طويلة.



على الجانب الآخر، انتهى النجم بهاء سلطان، من تصوير كليبه الغنائي الجديد "ندرا عليا"، استعدادا لطرحه خلال الأيام المقبلة، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإخراج ياسين حسن.