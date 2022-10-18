سعاد صالح: ليس من حق الرجل سؤال زوجته عن مرتبها أو ميراثها

قالت سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر ، إن خروج المرأة للعمل ليس الأصل الذي خلقت من أجله المرأة.

وأضافت صالح خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء ، أنه ليس من حق الزوج أن يسأل زوجته العاملة عن مرتبها أو ميراثها من أهلها.

واوضحت أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، أن السيدة حواء لم تخرج سيدنا آدم من الجنة ولكن المعصية من آدم وحده أخرجتهم.

واكدت صالح أن هناك بعض الفتاوى التى نسبت اليها، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الفتاوى ليست صحيحة.