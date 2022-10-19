5 اعتراضات برلمانية على منهج رابعة ابتدائي.. والوزير يرد

استخدم عدد من أعضاء البرلمان أدواتهم البرلمانية من اجل تعديل منهج رابعة ابتدائى خلال الفترة الماضية، بسبب كون هذا المنهج لا يتناسب مع قدرات التلاميذ العقلية على حد وصفهم.

ويقدم موقع صدي البلد قرار رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن تعديل منهج رابعة ابتدائي ورده علي النواب في تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي واراء النواب في منهج رابعة ابتدائي القديم فيما يلى:

أعتراضات النواب على منهج رابعة ابتدائي

وكان من أبرز الاعتراضات التي وضحها النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب بمنهج رابعة ابتدائى هي:

يتطلب فترة تجريبية للتدريب قبل التطبيق مستشهدين بسؤال في المنهج: البطريق له كام ظافر؟

عدم التخطيط ومراعاة مدى استيعاب الطلاب للمنهج والذي يفوق قدراتهم العقلية.

المنهج الموضوع يصطدم بعدد من المشكلات منها طول المنهج بقياسه على الفترة الزمنية للتيرم.

وجود فجوة دراسية تعرض لها طلاب الصف الرابع الدراسي بسبب أزمة كورونا، وبالتالي استيعابهم لهذا المنهج أمر شديد الصعوبة.

عدم تدريب جميع المعلمين على فلسفة منهج رابعة ابتدائى.

رد وزير التربية والتعليم علي النواب

بما يتعلق بتخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، أكد الدكتور رضا حجازي أن التخفيف جاء ليتوافق مع الخطة الزمنية للعام الدراسي دون الإضرار بنواتج التعلم.

قرار تعديل منهج رابعة ابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جارٍ إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022 /2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي ستتم على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022 /2023، سوف تتم بما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم، وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية.