طريقة عمل الكول سلو فى دقائق

تقدم الشيف رباب العمدة طريقة عمل الكول سلو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكول سلو إليك التفاصيل .



المقادير عمل الكول سلو

نصف كوب من الجزر المبشور

حبة بصل صغيره مفرومة

كوب من الملفوف المبشور أو شرائح رفيعه

ملعقة ونصف من العسل الابيض او السكر

٢ معلقة كبيرة زبادي

ملعقة متوسطة من الملح ( حسب الذوق)

رشه فلفل اسود

ثلاث أرباع الكوب من المايونيز الجاهز.

نص معلقة من الخل الأبيض

نص معلقة عصير ليمون

ربع ملعقة من الخردل ( الماسترد)



الطريقة عمل الكول سلو

في بولة اخلطي الجزر والملفوف والبصل بعد ذلك اسكبي في بولة اخرى العسل والملح ولمايونيز والزبادي باقي المكونات السائلة وضيفيهم على الجزر والملفوف والبصل واخلطي جيداً

ثم ضعي السلطة ربع ساعة في الثلاجة قبل التقديم.