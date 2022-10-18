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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير المالية السابق: إعفاء السيارة من الجمارك بالكامل في حالة واحدة

جمارك السيارات
جمارك السيارات

كشف الدكتور مجدي عبد العزيز ، مستشار  وزير المالية    لشؤون الجمارك السابق ، عن تفاصيل المبلغ المالي المستحق لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك ، قائلا أن السيارات مقسمة لثلاثة أنواع ، النوع الأول " 1600 سي سي " يضاف عليه 40 % تعريفة جمركية و 1% ضريبة جدول ، والنوع الثاني الأكثر من " 1600 سي سي " وحتى " 2000 سي سي " يتم تحصيل 135 % جمارك إلى جانب 15 % والأعلى من ذلك يتم تحصيل جمارك 135  % إلى جانب ضريبة 30 %".

وتابع مجدي عبد العزيز، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، المذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن النوع الأول من السيارات المذكورة يكون المبلغ الإجمالي المدفوع مقابلها 66 % من إجمالي السعر، طالما السيارة قادمة من دولة غير دولة المنشأ .

وأوضح مستشار  وزير المالية  السابق ، أن الاتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشترط النقل المباشر بضوابط ، ولكن في حالة استيرادها من دولة عربية يطبق عليها الرسوم الجمركية المذكورة .

وأشار ، إلى أن سيارات المصريين بالخارج يطبق عليها الاعفاء في حالة النقل المباشر لها من دولة المنشأ على الرسوم الجمركية فقط ، ولا يطبق عليها اعفاء من باقي الرسوم  . 

مستشار وزير المالية السابق توك شو الدكتور مجدي عبد العزيز برنامج يحدث في مصر الإعفاء الجمركي

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