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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حالات يجوز فيها التحدث إلى المصلي .. الإفتاء تكشف عنها

صدى البلد

هل يجوز التحدث إلى المصلي ؟ .. أكد الدكتور عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا ينبغي على المسلم التحدث إلى الشخص الذي يصلى إلا في حالات ضرورية ولا تؤجل الي بعد الصلاة وإذا دخل احد على مصلى والقي السلام فيمكن أن يرد عليه المصلى ولكن ليس بلسانه وانما عن طريق الإشارات .

وقال أمين الفتوي خلال رده على سؤال"ما حكم من يكلم المصلي..وهل يجوز التكلم بين الأذان والإقامة ؟."وذلك عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه من غير المستحب التحدث بين الأذان والإقامة الا للضرورة ، وذلك لأن هذا وقت للدعاء وهو من أوقات استجابة الدعاء وذلك أستندا لحديث الرسول _صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ  ».

وأشار الي حكم من يتكلم داخل المسجد او محاولة إالهاء المصلين أن هذا لا يجوز شرعا وذلك لأنه ولابد من أحترام المسجد والصلاة فيه .

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حكم المرور أمام المصلي


وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صحة صلاة الرجل وشخص يمر من أمامه أثناء الصلاة؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك ما يسمى السترة في الصلاة ومعناها أن المصلي يضع سترة عند موضع سجوده وهو يصلي منفردا حتى لا يأتي أحد ويمر من أمام المصلي لقول النبي "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا منه" وهذا يدل على أن هناك إثما على من يمر أمام المصلي.

وأشار إلى أن الفقهاء بعد ذلك قالوا إن هذا الحديث ينطبق على من جعل سترة أمامه في الصلاة ومن تجاوز السترة ومر من أمامه فعليه الوزر، وعلى المصلي ألا يقصر في وضع السترة حتى يحذر من حوله في المرور.

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