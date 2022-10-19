اتحاد المستثمرين: الرئيس السيسي يهتم بتطوير قطاع الصناعة بمصر

علق علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين، على لقاء الرئيس السيسي مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، قائلا:" الرئيس السيسي يهتم بتطوير قطاع الصناعة بشكل كبير .

وقال علاء السقطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" العامين الماضيين أكدوا ضرورة اعتماد كل دولة على نفسها في توفير احتياجاتها ".

وأضاف علا السقطي :" الدولة المصرية تتجه إلى تصنيع ما تحتاجه من أجل توفير مستلزمات السوق المحلي والاتجاه للتصدير ".

واكمل علاء السقطي :" لا يمكن أن نتحدث عن صناعة بدون توفير بنية تحيتية وشبكة طرق وطاقة، ومصر تمتلك الطاقة وشبكة الطرق والعمالة بما يمهد لنا الطريق للحديث عن أهمية التصنيع المحلي".

ولفت علاء السقطي :" كان لدينا مشكلة بسبب عدم تواجد سرعة في انهاء إجراءات المستثمرين في قطاع الصناعة"، مضيفا:" توجه الدولة للاهتمام بالصناعة توجه جيد ورؤية إيجابية للمستقبل".