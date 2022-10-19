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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد المستثمرين: الرئيس السيسي يهتم بتطوير قطاع الصناعة بمصر

علاء السقطي
علاء السقطي

علق علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين، على لقاء الرئيس السيسي مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، قائلا:"   الرئيس السيسي يهتم بتطوير قطاع الصناعة بشكل كبير .

 

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وقال علاء السقطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  العامين الماضيين أكدوا ضرورة اعتماد كل دولة على نفسها في توفير احتياجاتها ".

 

 وأضاف علا السقطي :"  الدولة المصرية  تتجه  إلى تصنيع ما تحتاجه من أجل توفير مستلزمات السوق المحلي والاتجاه للتصدير ".

 

 واكمل علاء السقطي :"  لا يمكن أن نتحدث عن صناعة بدون توفير بنية تحيتية وشبكة طرق وطاقة، ومصر تمتلك الطاقة وشبكة الطرق والعمالة  بما يمهد لنا الطريق للحديث عن أهمية التصنيع المحلي".

 

 ولفت علاء السقطي :"  كان لدينا مشكلة بسبب عدم تواجد سرعة في انهاء إجراءات المستثمرين في قطاع الصناعة"، مضيفا:" توجه الدولة للاهتمام بالصناعة توجه جيد  ورؤية إيجابية للمستقبل".

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