نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بسبب تأخر وصول الكتب المدرسية

أعلن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بشأن معاناة الطلاب في المدارس الخاصة والحكومية بسبب تأخر وصول الكتب المدرسية رغم بدء الدراسة، و شكاوي العديد من الطلاب ومديرين المدارس من تأخر الكتب الدراسية.



وقال عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة المقدم منه، أن الوزارة أسندت لمطبعتين بالأمر المباشر لطباعة هذه الكتب وللأسف اصبحا غير قادرين على إنهاء المهمة، مضيفا:" للأسف الشديد يذاكر الطلاب اعتمادا على الشرح بدون أن ينظروا في الكتب المدرسية".

وطالب نائب التنسيقية وزير التربية والتعليم، بفتح الباب أمام عدد كبير من المطابع لإنجاز هذه المهمة بنجاح، وأعمالا للقانون الذي يؤكد على ضرورة عمل مسابقه مفتوحة يتقدم اليها مختلف الشركات واختيار افضل الأسعار وافضل جودة لطباعة هذه الكتب