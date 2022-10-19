كولر يُجهز مفاجأة مدوية أمام الزمالك في السوبر.. تفاصيل

يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مفاجأة مدوية، في مباراة الزمالك في بطولة السوبر المصري.

وكشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر يعقد آمالًا كبيرة على بيرسي تاو في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، كولر يعقد آمالاً كبيرة على بيرسي تاو وأبلغه هذا الأمر.

طلب كولر من تاو

وأتم “شبانة”، طلب كولر من اللاعب بذل قصارى جهده في التدريبات من أجل الاستفادة من خدماته في الفترة المقبلة، وأبلغه أنه سيكون له دور في لقاء أسوان كبروفة أخيرة قبل القمة في السوبر.