حمزة الجمل: "لازم هدف الإسماعيلي في الموسم الجديد يبقى محددا ويكون منطقيا"

تحدث حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي السابق عن مواجهة الأهلي ضد الدراويش المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال حمزة الجمل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لازم هدف الإسماعيلي في الموسم الجديد يبقى محدد ومطلوب ويكون منطقي".

وتطرق حمزة الجمل للحديث عن مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي قائلا: "مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بطولة خاصة ومباراة دوافع، الأهلي أكثر تنظيما وأكثر جاهزية وانسجاما عكس الإسماعيلي الذي دعم صفوفه بصفقات جديدة".

واصل: "الانسجام يحتاج إلى وقت، ولابد من حذر الإسماعيلي دفاعيا، مش بقول إننا نقف ندافع ولكن الحذر مطلوب".

الجرأة الهجومية لـ الإسماعيلي

وختم حديثه قائلا: "لازم يكون في جرأة هجومية ولازم نلعب بشخصية الإسماعيلي"‏.