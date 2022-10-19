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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث جلسة تصوير| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صوراً جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف بأطلالة أنيقة، بصور باللونين الأبيض والأسود، ولوك ميك أب كلاسيكي يبرز جمال ملامحها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

انستجرام سلمى ابو ضيف الفنانة سلمى أبو ضيف مسلسل “راجعين يا هوي”

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