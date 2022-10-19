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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 حيل لخسارة الوزن أثناء النوم.. تعرف عليها

رجيم
رجيم

ما لا يعلمه الكثيرون أنه من الممكن  لبعض العادات قبل النوم أن تساعد على خسارة الوزن الزائد إليك وفقا لموقع برايت 8 طرق مذهلة لخسارة الوزن أثناء نومك بشكل مريح.

1. وجبة عشاء خفيفة 
 

يجب تجنب تناول وجبات ثقيلة في الليل أو قبل النوم مباشرة لأنه أثناء النوم العميق ، قد تفرز دماغنا هرمون النمو. إذا كنت تأكل في وقت متأخر من الليل ، فإن هرمون النمو يخزن الطعام في نظامك على شكل  دهون بدلاً من منحك الطاقة 

2. حدد لنفسك موعدا للنوم

 الحصول على قدر مثالي من النوم أمر بالغ الأهمية لصحتنا ، ومع ذلك ، فإن الجداول الزمنية والأفلام والهواتف المحمولة المزدحمة تعيق الحصول على نوم جيد ليلاً. لذا يجب الالتزام بعدد  ساعات نوم كافية  كل ليلة 7-8 ساعات  أفضل لمساعدتنا على حرق المزيد من الدهون .

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3. تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم
 

تعمل التمارين الرياضية على إيقاظ أجسامنا ، مما يجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً. و إذا كنت لا تستطيع ممارسة الرياضة في الصباح لسبب ما ، فيمكنك القيام بذلك قبل النوم بأربع ساعات على الأقل.

انقاص الوزن

4. خفض الترموستات
 

يساعد النوم في درجات الحرارة المنخفضة  على حرق الدهون المخزنة في البطن على الجانب الآخر  وجدت  أحدى الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون في درجات الحرارة المنخفضة قد تحسنت لديهم حساسية الأنسولين.

النوم في الظلام الدامس يساعد جسمك في إنتاج هرمون الميلاتونين ، الذي لا يحث على النوم الجيد فحسب ، بل يساعد أيضًا في إنتاج الدهون البنية المليئة بالميتوكوندريا التي تحرق السعرات الحرارية .

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