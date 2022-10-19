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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميعادنا قرب.. مايان السيد تروج لفيلمها الجديد هاشتاج جوزني

صدى البلد

روجت الفنانة مايان السيد لفيلمها الجديد هاشتاج جوزني، وشاركت البوستر الرسمي والدعائي للفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "عايزين تعرفوا أي اللي هيحصل في فيلم هاشتاج جوزني، ميعادنا قرب".

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متفائلة.. مايان السيد تتحدث عن فيلمها الجديد

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بالضفائر .. مايان السيد تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

وانتهت الفنانة الشابة مايان السيد من تصوير مشاهدها في فيلم "هاشتاج جوزني"، المنتظر طرحه قريبا في دور العرض، وتشارك في بطولته أمام الفنان أمير المصري ونخبة من النجوم، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

وتحدثت مايان عن دورها في الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، ولدي شعور بالسعادة وفي نفس الوقت المسئولية تجاه لعبي لدور البطولة في فيلم روائي طويل، وأنتظر بفارغ الصبر طرح الفيلم في دور العرض في مصر و الدول العربية، وأنا متفائلة بتجربتي في الفيلم، وأعتقد أنها ستكون مختلفة في مشواري الفني، بسبب الفكرة الجديدة والمتميزة، بالإضافة لوجود عدد من الأغاني المميزة لعدد من نجوم الغناء المصري ضمن أحداث العمل.

وأبدت مايان سعادتها بتعاونها لأول مرة مع المخرج عصام نصار، والسيناريست محمد سمير مبروك، إضافة إلى نجوم كبار أصحاب خبرة مثل بيومي فؤاد، صابرين، دينا، وإسلام إبراهيم، مؤكدة أن وجود هذا الحشد من النجوم في عمل فني سيجذب شرائح مختلفة من الجمهور المصري والعربي . 

مايان السيد انستجرام الفنانة مايان السيد فيلم هاشتاج جوزني

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