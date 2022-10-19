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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للناتو: احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية ضد أوكرانيا منخفض

صدى البلد

  قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم /الثلاثاء/، إن احتمالية استخدام روسيا للأسلحة النووية ضد أوكرانيا منخفض، لكن التحالف العسكري يظل يقظا ويراقب عن كثب حالة واستعداد القوات النووية الروسية خاصة أثناء التدريبات النووية الروسية.
وقال ستولتنبرج، في خطاب افتراضي بمنتدى السياسة الخارجية ببرلين، أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إننا "نراقب عن كثب ما يفعله الروس، نحن يقظون خاصة عندما يجرون تدريبا نوويا، وعلى الرغم من أن خطر أي هجوم نووي أو استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا منخفض، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك لذا فهذه مخاطرة يجب أن نأخذها على محمل الجد، ونفعل ذلك من خلال إبلاغ موسكو بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا إذا استخدمت سلاحا نوويا في أوكرانيا، وحتى الآن لم نشهد أي تغييرات في وضعهم النووي أو استعدادهم النووي لكن بالطبع نحن نراقب هذا باستمرار".
وأشار الأمين العام إلى أن الكرملين يستخدم حاليا خطابه النووي لترهيب الحلفاء وابتزازهم للتوقف عن تقديم الدعم لأوكرانيا حتى يتمكن بوتين من الفوز في أوكرانيا.

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