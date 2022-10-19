مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لكافة الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار باليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وتحقيق التنمية والسلم الشامل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، في مقر الأمانة العامة بالرياض لاستعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها دول المجلس بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن.

