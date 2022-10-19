خبير : درجات حرارة الأرض ارتفعت بمعدلات 1.2 % منذ عام 1860

علق الدكتور عبد المسيح سمعان استشارى التغيرات المناخية بشأن دعوة فايننشال تايمز دول العالم لاستثمار قمة المناخ العالمى قبل فوات الآوان .



وقال " سمعان " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن دول العالم لم تصبح لديها مزيد من الوقت للتعاهدات والتباحثات حول قضية المناخ والوقت ليس فى صالح البشرية نتيجة زيادة معدلات درجات حرارة الأرض بمعدلات 1.2 % منذ عام 1860 والتحديات تشمل الطاقة ، المياه ، إعادة تدوير المياه ، التغيرات المناخية وفى حال عدم تنفيذ كافة الدول كافة تعاهداتها فى مؤتمر المناخ العالمى سيصبح الأمر أكثر تعقيدا .

وأضاف أن الدولة المصرية أكدت أنها تأمل أن يكون مؤتمر المناخ العالمى قمة تنفيذ وليس تعاهدات والانتباه جيدا لحلول أزمات: المياه ، الطاقة ، الغذاء وإعطاء الأولوية للتغيرات المناخية التى تسببت فى كوارث عدة لدول العالم ، خاصة إن التوقعات كبيرة فى التصدى للتغيرات المناخية فى مؤتمر المناخ العالمى COP 27 بالتزامن مع تصريحات الأمم المتحدة ان مصر جادة فى هذا المؤتمر ودعوته لدول العالم الخروج من فترة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلى .