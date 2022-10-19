ادارة أكتوبر التعليمية: تسليم تابلت أولى ثانوي غير مرتبط بدفع المصروفات

أعلنت ادارة 6 اكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة ، عدم ربط تسليم التابلت في المدارس بدفع المصروفات المدرسية.

وأكدت إدارة 6 اكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة أنه لا يشترط دفع المصروفات المدرسية لحصول طلاب الصف الأول الثانوي على التابلت.

وأضافت إدارة 6 اكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة : فقط يشترط دفع تأمين التابلت في البريد.



ادارة 6 اكتوبر التعليمية

و كان قد قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم إننا لا نستطيع إلغاء التابلت، ولكن لن يكون للامتحانات، متابعا: استغلاله في الامتحان لسنة أولى وثانية ثانوي وعلى حسب كل مديرية وليس بشكل مركزي على مستوى الوزارة.

جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

الاوراق المطلوبة لـ تسليم تابلت اولى ثانوي في المدارس

ايصال تامين التابلت وصورة من الايصال ( برجاء التاكيد علي موظف البريد بدفع تأمين التابلت والتاكد من البيانات وانه ايصال التابلت قبل الانصراف من البريد)

صورة من شهاده الميلاد

صورة بطاقه ولي الامر

خطوات تفعيل شريحة تابلت اولى ثانوي

خطوات تفعيل شريحة تابلت اولى ثانوي وفقا لما اعلنته المدارس الثانوية تتمثل فيما يلي :

- إستلام الشريحة

- إدخال أصغر جزء من شريحة الخط في التابلت بشكل صحيح .

- سيتم عمل restart (اعادة تشغيل) للتابلت

- الضغط على أيقونة Settings (الضبط)

- الضغط على ايقونة Connections (الإتصالات)

- الضغط على أيقونة اسم الشبكة Network ( شبكة الهاتف المحمول)

- الضغط على أيقونة Access Point Name (أسماء نقطات الوصول)

- الضغط على ايقونة Add (إضافة) الموجودة أعلى الشاشة .

- في مربع Name (الأسم) اكتب "اسم الشبكةweb"" بدون فواصل .

- في مربع APN هنكتب "اسم الشبكةweb"بدون فواصل .

- قم بعمل restart (اعادة تشغيل) للتابلت .

- لتشغيل أو إغلاق الباقة اختر أيقونة Data (بيانات الهاتف) الموجودة في القائمة المنسدلة أعلى الشاشة