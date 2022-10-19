تعليمات عاجلة من التعليم بشأن ضوابط عمل الاتحادات الطلابية في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الاتحادات الطلابية في المدارس والانتخابات الخاصة بها وضوابط عملها .
وشملت تعليمات وزارة التربية والتعليم ما يلي :
- التأكيد على التزام أجهزة الاتحادات الطلابية بجميع مستوياتها بما ورد في القرار الوزاري رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٣، المنظم لعمل تلك الاتحادات، ومتابعة تنفيذ خطتها، والريادة.
- متابعة إجراء العمليات الانتخابية للاتحادات الطلابية بجميع مستوياتها ، طبقا للقرار الوزاري رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٣، المنظم لعمل تلك الاتحادات، ومتابعة تنفيذ خطتها، والريادة
تنظيم عملية إجراء الانتخابات بالمديرية على النحو التالي:
- تحديد يوم لإجراء الانتخابات على مستوى كل فصل بمدارس المديرية وتحديد يوم ثان لإجراء الانتخابات على مستوى كل مدرسة بالمديرية و تحديد يوم ثالث لإجراء الانتخابات على مستوى كل إدارة بالمديرية وتحديد يوم رابع لإجراء الانتخابات على مستوى المديرية؛ وذلك لجعل عملية الانتخابات أشبه بالعرس الديمقراطي الذي يسعد فيه الطلاب بالمشاركة، وإبداء آرائهم بكل حرية.
- تطبيق حصة الريادة وفقا لما ورد بالمادة رقم (36) من القرار الوزاري المشار إليـه بداية من الصف الرابع الابتدائي، شريطة ألا تتعدى الحصة الرابعة.
- إلزام رواد الفصول بإجراء العملية الانتخابية، وفقا لما ورد بالقرار الوزاري المشار إليه، والالتزام بأساليب الدعاية، والبرنامج الانتخابي، من أجل إعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية القادرة على صياغة الحياة الاجتماعية داخل المدرسة.
- تفعيل دور مجلس الرواد على كافة المستويات، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وفقا لما ورد بالقرار الوزاري المشار إليه.
- حضور مدير المديرية لاجتماعات مجالس الاتحادات الطلابية، والمكاتب التنفيذية لها، طبقا لنص المادة رقم (٥٨) من ذات القرار؛ لإعداد القيادات الطلابية المنتخبة والممثلة لزملائها، على جميع المستويات، وتمكينها من ممارسة مهامها، طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر .
- حضور مدير المديرية لاجتماع مجلس الرواد بالمديرية، ومتابعة تنفيذ حصة الريادة، وكذا عقد مجالس الرواد بالإدارات والمدارس من قبل المختصين.
- توجيه مديري الإدارات التعليمية والمدارس إلى حضور اجتماعات مجالس الرواد والاتحادات، والمكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية، كل في مستواه من أجل تفعيل دور الاتحادات الطلابية.
- التأكيد على متابعة دور المكاتب الفنية للاتحادات الطلابية في الإشراف على تنفيذ خطط تلك الاتحادات بالمديريات، والإدارات التعليمية، وتمكين الإخصائي الاجتماعي – مسئول الاتحادات الطلابية بالمدارس من ممارسة دورة، وعدم تكليفه بأية أعمال إضافية أخرى، تعوق عمله في الاتحادات الطلابية، كما ورد بالمادتين رقمي (٥١)، و (74) من القرار الوزاري سالف الذكر.
- تشكیل مجلس، ومكتب تنفيذي بمدارس التربية الخاصة.
- تكلیف مدير المدرسة بالقيام بأعماله، وفق ما جاء بالمادة (٥٨) من القرار الوزاري المذكور وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم متابعة إجراء الانتخابات على كافة المستويات، من خلال الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.