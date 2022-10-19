السيسي للقطاع الخاص: طلب السوق العالمي على الرمال السوداء مشجع جدا

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، القطاع الخاص بالمشاركة فى مصنع الرمال السوداء، قائلا: “أى حد فى القطاع الخاص بيفكر فى العائد خلى بالك المشروع له عائد كويس قوي..وبقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقة مع بعضها انتو أصدقاء وبتشتغلوا مع بعض”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بافتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ: “ممكن كيان بـ 30 مليار جنيه ومشروع زى ده ممكن يخلص فى سنتين..لو قلت فيه 30 مليار جنيه فى قطاع خاص بتدفقات مالية خلال سنتين يكون عندنا مصنعين و3 و4”.

وتابع الرئيس السيسي: “أقول للقطاع الخاص أن دراسات الجدوى بحجم الاحتياطات الرمال السوداء وطلب السوق العالمي مشجع جدا”.