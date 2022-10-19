أحمد فتحي على رأس المستبعدين من مواجهة بيراميدز أمام إنبي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة تضم 21 لاعبا لخوض مباراة إنبي، في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

‏ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

وشهدت القائمة غياب إسلام عيسى وأحمد فتحي ومحمود وادي وهشام محمد لأسباب فنية، بينما عاد محمود عبد العاطي (دونجا) بعد تعافيه من الإصابة.

وعاد إبراهيم عادل إلى قائمة بيراميدز بعد غياب لإصابته في عضلات البطن.

‏وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي :

‏حراسة المرمى : شريف اكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

‏خط الدفاع : علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي