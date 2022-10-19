لزيادة الميزة التكافلية .. جمعية عمومية لاعتماد الدراسة الإكتوارية لصندوق الصحفيين

قرر صندوق تكافل الصحفيين عقد الجمعية العمومية للصندوق يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للإجتماع الأول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يكون الإنعقاد الثاني الثانية عصرا نفس اليوم بحضور %۱۰ من الأعضاء الذين لهم حق التصويت او خمسون عضوا أيهما أقل.
وأوضح صندوق تكافل الصحفيين ، أنه لا يسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم ( 6 ) أشهر بالتصويت وذلك تنفيذا للائحة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:-
1- إعتماد الدراسة الإكتوارية للصندوق والتي تهدف لزيادة الميزة التكافلية للأعضاء.
2- إقرار الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات عن أعوام ۲۰۲۱،۲۰۲۰،۲۰۱۹،۲۰۱۸،۲۰۱۷
3- التصديق على تقرير مجلس إدارة الصندوق عن السنة المنتهية في ۳۱-۱۲-۲۰۲۱
4- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢.