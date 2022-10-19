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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لزيادة الميزة التكافلية .. جمعية عمومية لاعتماد الدراسة الإكتوارية لصندوق الصحفيين

صدى البلد

قرر صندوق تكافل الصحفيين عقد الجمعية العمومية للصندوق يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للإجتماع الأول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يكون الإنعقاد الثاني الثانية عصرا نفس اليوم بحضور %۱۰ من الأعضاء الذين لهم حق التصويت او خمسون عضوا أيهما أقل.

وأوضح صندوق تكافل الصحفيين ، أنه لا يسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم ( 6 ) أشهر بالتصويت وذلك تنفيذا للائحة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:-
1- إعتماد الدراسة الإكتوارية للصندوق والتي تهدف لزيادة الميزة التكافلية للأعضاء.
2- إقرار الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات عن أعوام ۲۰۲۱،۲۰۲۰،۲۰۱۹،۲۰۱۸،۲۰۱۷
3- التصديق على تقرير مجلس إدارة الصندوق عن السنة المنتهية في ۳۱-۱۲-۲۰۲۱
4- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢.

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لزيادة الميزة التكافلية .. جمعية عمومية لاعتماد الدراسة الإكتوارية لصندوق الصحفيين

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