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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان: ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بالكوليرا وتسجيل 80 حالة جديدة خلال يومين

صدى البلد

   شهدت أعداد الإصابات بمرض الكوليرا في لبنان ارتفاعا كبيرا؛ حيث أكدت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 80 حالة جديدة بالكوليرا خلال اليومين الماضيين (وهو أعلى معدل) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 169 حالة منذ ظهور المرض في البلاد قبل نحو أسبوعين وتحديدا في الخامس من شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية اليوم /الأربعاء/ تسجيل حالتي وفاة جديتين بالكوليرا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5 حالات.
ووفقا للتقرير، ينتشر المرض بنسبة 32% بين الأطفال أقل من 4 سنوات، و24% بين الأطفال بين 5 و14 سنة، فيما تصل النسبة إلى 10% بين الشباب من عمر 15 وحتى 24 سنة، و21% للفئة العمرية من 25 وحتى 44 سنة، و12% للأكبر من 44 عاما.

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